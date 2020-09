Parisi: “Senesi? Ne ho parlato anche con il Napoli, se va via Koulibaly vedremo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Parisi, intermediario: “Avendo tanti giocatori in organico, è difficile farli uscire per diversi motivi. È un periodo in cui il futuro c’è, ma non sappiamo che tipo di futuro sarà. Alcune società preferiscono non rischiare con investimenti extra. Qualcuno ha fatto qualche piccolo movimento, ma il mercato è abbastanza fermo: i contratti depositati non sono tantissimi. Supryaga? Non mi occupo di lui, con il Napoli non ho mai parlato. Senesi? Ne ho parlato con il Napoli, così come con altre squadre, non è una situazione facile da definire. Se uscirà Koulibaly, vedremo, ma finché non va via è inutile parlarne. È ovvio che De Laurentiis voglia cederlo al meglio delle condizioni e che il Manchester City voglia prenderlo al meglio delle condizioni, è una schermaglia”.