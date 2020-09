Napoli-Milik, il polacco è stato messo fuori rosa per un solo motivo

Il Napoli e Milik, una questione di mercato che non ha trovato ancora uno sbocco, ma Gattuso nella giornata di ieri pomeriggio ha deciso di non inserirlo nella lista dei convocati. Stessa questione riguarda anche per Llorente, Younes, tra l’altro non al meglio, Ounas, Tutino e Palmiero. Il polacco ieri ha parlato in disparte a fine allenamento con Giuntoli, le richieste non mancano, ma al momento nessuna accelerata. L’ex Ajax non verrà convocato per evitare infortuni, ci sono Roma, Fiorentina, Juventus e Lipsia. Sui giallorossi c’è sempre in ballo per la questione Under, ma manca l’intesa sull’ingaggio.

Fonte: Il Mattino