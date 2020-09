Osimhen scherza con Gattuso: “The BOSS and his boy”

Il neo acquisto del Napoli, Victor Osimhen, ha già conquistato tutti con le sue 6 reti contro L’Aquila e il Teramo. Adesso invece lo attendono il Pescara (oggi alle 18:00) e lo Sporting Lisbona (domenica 13 settembre alle ore 20:30). Ad ogni modo lui scherza sui social, segno della sua completa integrazione al gruppo azzurro. Tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato questo messaggio: “The BOSS and his boy”. Il BOSS è Gennaro Gattuso intento a provare a rubargli palla in allenamento.