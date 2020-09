Merlo: “De Laurentiis paga il suo vivere senza regole”

In onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Merlo, Repubblica: “De Laurentiis fa parte di quella categoria italiana che io amo chiamare ‘riccastri’, impuniti ed abituati a muoversi con gli eccessi, un po’ come Briatore. Ciò che mi ha colpito, in questa vicenda, è come se il virus avesse studiato la sociologia. È un virus che d’estate ha colpito Porto Cervo, Capri, le barche, le feste, un mondo eccessivo, spesso pacchiano. Perché è successo? Di certo non perché il virus è davvero un sociologo, marxista o leninista che vuole fare una lotta sociale. Evidentemente non si rispettano le regole. A Napoli c’è sempre una guerre tra due Napoli diverse: quella che sta vincendo adesso è quella che Benedetto Croce chiamava ‘lazzari’. De Laurentiis è così, adesso lo paga”.