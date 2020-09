La Roma “giudica” imprudente il comportamento di De Laurentiis

La positività di De Laurentiis al Covid-19 è un fulmine a ciel sereno per il mondo del calcio, molti presidenti saranno in isolamento dopo aver avuto contatti con il presidente del Napoli. Tra questi certamente Urbano Cairo, Lotito, Marotta, Vigorito e Fienga. Il patron del Benevento è salito in aereo con AdL e solo nella giornata di ier ha scoperto della positività del collega. La Roma invece ha giudicato imprudente il suo comportamento, è salito a Milano, con la febbre, mentre il d.s. Fienga ha avuto contatti con De Laurentiis e il suo braccio destro Chiavelli. Tra l’altro con il club giallorosso c’è un contenzioso per il mancato rispetto del protocollo Covid-19, in occasione della sfida contro il Napoli.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport