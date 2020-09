In attesa degli esiti dei tamponi, confermate le due amichevoli

Nella giornata di ieri sono stati effettuati i tamponi alla squadra. Ma anche in questo caso si tratta di semplice routine, quella che prevede i test per tutti i membri della rosa e dello staff con doppia cadenza settimanale (il lunedì e il giovedì, per tenere tutti sotto controllo con precisione capillare): ecco perché sono stati effettuati nella giornata di ieri. I risultati dei tamponi, quindi, si conosceranno nella giornata di oggi, quando Gattuso è fiducioso di poter avere a disposizione tutti i giocatori convocati per la sfida di stasera contro il Pescara (l’ultimo test casalingo prima dell’inizio del campionato). Confermata l’amichevole del San Paolo, così come al momento è confermata anche quella in programma per domenica sera a Lisbona contro lo Sporting. I giocatori, infatti, sono costantemente monitorati perché il rischio del contagio è sempre altissimo e la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis ha ulteriormente fatto aumentare l’attenzione da parte dello staff medico del Napoli. Prevenzione sì, ma preoccupazione fino a un certo punto, visto l’ottimo lavoro svolto fin qui dai medici. Il club, infatti, fino ad oggi non ha ancora riscontrato alcun caso di Covid-19 tra i giocatori, visto che l’unico positivo è stato Petagna, che però ha contratto il virus mentre era in vacanza in Sardegna, ovvero prima di aggregarsi al gruppo squadra e ha svolto tutta la trafila di quarantena e isolamento prima di ritrovare gli azzurri due giorni fa sul campo di Castel Volturno dove ha incontrato per la prima volta anche Gattuso.

Fonte: Il Mattino