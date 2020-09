G. Scotto: “Per il centrocampo il Napoli non molla la pista Veretout”

Il mercato del Napoli a centrocampo ha ancora diversi nomi, ma non di facile soluzione, visto le difficoltà delle varie operazioni. Il primo è Nandez del Cagliari, il giocatore uruguaiano si avvicina alle caratteristiche di Allan e potrebbe entrare nello scambio con Ounas. Il presidente del club sardo Giulini ha però parlato di “fandonie”, come operazione e quindi al momento è difficile sbloccarla. Su Szoboszlai dell’Austria Salisburgo, invece è stato il suo agente che ha parlato di trattativa mai cominciata, anzi vuole restare per giocare la Champions League. Resta in piedi la pista Veretout con la Roma, anche se al momento è difficile per via dell’incedibilità del francese e dell’infortunio a Zaniolo.

Fonte: Giovanni Scotto il Roma