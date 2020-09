DIRETTA LIVE AMICHEVOLE – Napoli-Pescara, la SSC dà il bentornati agli azzurri

Premere f5 per gli aggiornamenti

Il Pescara calcio su twitter annuncia la gara

Questo pomeriggio alle ore 18,00, presso lo stadio San Paolo, il Napoli di Gattuso, affronterà il Pescara, in un test-amichevole contro una compagine di serie B. Gli abruzzesi degli ex Oddo e Valdifori, ma anche del giovane promettente della Roma Riccardi. Gli azzurri cercano altre conferme, con Osimhen come osservato speciale e la curiosità del modulo. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco