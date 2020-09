RIVIVI IL LIVE AMICHEVOLE – Napoli-Pescara 4-0: Petagna protagonista, una rete e due assist

92′ – Arriva il triplice fischio: Napoli-Pescara 4-0. Petagna protagonista con una rete e due assist.

92′ – GOOOOOOOOL – Petagna incrocia col mancino dal centro dell’area con la sfera che si insacca dopo aver baciato la parte interna del palo.

90′ – Concessi due minuti di recupero.

90′ – Due cambi per il Pescara: entrano Chiacchia e Quacquarelli ed escono Masciangelo e Scognamiglio.

87′ – Insigne calcia a giro direttamente su punizione ma la sfera termina a lato.

81′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne controlla la sfera dal vertice dell’area e calcia a giro col destro ma Del Favero volo sotto l’incrocio e respinge in angolo.

77′ – OCCASIONE NAPOLI – Elizalde libera l’area ma serve Insigne che calcia al volo col destro mancando lo specchio di poco.

76′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne riceve palla sulla sinistra e si accentra, il 24 azzurro arrivato al limite cerca il tiro a giro sul secondo palo ma la conclusione non è irresistibile e Del Favero blocca a terra.

74′ – GOOOOOOOOL – Arriva il tris azzurro con Mertens. Il belga serve in profondità Petagna che converge e chiude il triangolo con Ciro che insacca con una precisa rasoiata a fil di palo.

72′ – GOOOOOOL – Insigne serve sul filo del fuorigioco Petagna che mette in mezzo col mancino per Ciciretti che da due passi stavolta non può sbagliare siglando il 2-0 azzurro.

68′ – Cambio per il Pescara fuori dentro Borrelli e Ciafardini, fuori Galano e Belloni.

68′ – Altri 2 cambi (per un totale di 11) per Gattuso: Entrano Petagna (esordio in azzurro) e Palmiero ed escono Osimhen e Demme.

67′ – OCCASIONE NAPOLI – Galano parte in contropiede e arrivato al limite serve in profondità Ceter che solo davanti a Ospina centra il portiere azzurro.

66′ – Hysaj dalla destra crossa per Osimhen che di testa cerca il goal impattando debolmente la sfera.

65′ – Cambio per il Pescara: Entra Crecco ed esce Diambo.

62′ – DOPPIA OCCASIONE NAPOLI – Mertens serve Osimhen solo davanti al portiere da posizione defilata ma Del Favero si oppone, sulla respinta Osimhen serve al limite dell’area piccola Ciciretti che si divora il raddoppio clamorosamente a porta vuota.

59′ – Mertens dalla destra mette in mezzo per Osimhen che schiaccia di testa, ma la conclusione del nigeriano è debole.

57′ – Altri 2 cambi (per un totale di 9) per Gattuso: Entrano Luperto e Ciciretti ed escono Zielinski e Fabian Ruiz.

55′ – Cambio per il Pescara: L’ex Napoli Valdifiori e Seterir entrano al posto di Bocic e Busellato.

54′ – Mario Rui riceve da Insigne sulla sinistra e crossa al centro dell’area per Mertens che calcia al volo ocl piatto destro ma Scognamiglio si oppone col corpo.

48′ – Si continua col 4-3-3 – Ospina; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Mertens, Osimhen, Insigne.

46′ – Cambi anche per il Pescara: Del Favero ed Elisalde per Fiorillo e Drudi

46′ – Girandola di sostituzioni per il Napoli. Dentro Ospina, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Insigne e Mertens; fuori Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Lozano e Politano.

46′ – Inizia la ripresa al San Paolo.

45′ – Arriva il duplice fischio dell’arbitro: Napoli-Pescara 1-0.

42′ – OCCASIONE NAPOLI – Osimhen controlla spalle alla porta e dopo essersi girato calcia a giro col destro mancando il bersaglio non di molto.

40′ – Zielinski e Fabian scambiano di prima intenzione con lo spagnolo che calcia al volo trovando un corner.

37′ – Osimhen servito solo davanti al portiere ma Fiorillo in uscita bassa ferma l’ex Lille. L’azione viene fermato per offside.

35′ – PALO DEL NAPOLI – Sugli sviluppi di un corner dal cuore dell’area Koulibaly calcia col piattone destro a botta sicura centrando il palo.

31′ – OCCASIONE NAPOLI – Di Lorenzo cerca e trova Lozano che palleggia e poi si esibisce in una semirovesciata a lato di poco.

29′ – Fabian Ruiz cerca il raddoppio ma Fiorillo blocca la sfera.

23′ – GOOOOOOOOL – Zielinski scambia al limite dell’area con Politano e dopo essere entrato in area incrocia col destro insaccando nell’angolino.

20′ – Ancora punizione per il Napoli, stavolta ci prova Politano, traiettoria rasoterra, barriera. Sarà corner. Nulla di fatto dalla bandierina.

18′ – Ghoulam calcia a giro col mancino direttamente su punizione, il tiro del terzino azzurro scavalca la barriera ma termina alto.

16′ – PALO DEL DELFINO – Galano riceve palla dal vertice dell’area e dopo essere rientrato sul mancino calcia a giro centrando la base del legno.

15′ – Il Napoli fatica ad alzare il ritmo, motivo per cui anche Osimhen non riesce ad entrare nel vivo della manovra.

11′ – Gran palla di Politano per Lozano ma il messicano si trova in posizione di fuorigioco.

9′ – Azzurri in possesso palla alla ricerca del pertugio giusto.

6′ – OCCASIONE PESCARA – Napoli sorpreso dal Pescara che va vicino al gol in contropiede con Belloni che in area tutto solo calcia su Meret.

5′ – OCCASIONE NAPOLI – Il portiere del Pescara regala palla ad Osimhen che incespica sul pallone e non riesce a fare gol, poi tiro alto di Zielinski.

4′ – Confermato il 4-3-3 con Demme in cabina di regia e Osimhen al centro dell’attaccoe.Tanto movimento per l’ex Lille.

2′ – Subito in avanti gli azzurri che attacca soprattutto sulla destra con Politano e Di Lorenzo.

1′ – Inizia la sfida al San Paolo.

Il riscaldamento

I due capitani: per il Napoli, Koulibaly, per il Pescara, Fiorillo

17,26 – In campo le squadre per il riscaldamento

17,15 – Ingresso in campo dei tre portieri del Napoli

17,11 – In campo alcuni dello staff del Napoli ed ora tre portieri del Pescara

Il Pescara calcio su twitter annuncia la gara

Questo pomeriggio alle ore 18,00, presso lo stadio San Paolo, il Napoli di Gattuso, affronterà il Pescara, in un test-amichevole contro una compagine di serie B. Gli abruzzesi degli ex Oddo e Valdifori, ma anche del giovane promettente della Roma Riccardi. Gli azzurri cercano altre conferme, con Osimhen come osservato speciale e la curiosità del modulo. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco