Dal Pino: “Media-company? La strada del debito non è percorribile”

STABILITÀ FINANZIARIA

Come premesso, quello di ieri è soltanto un primo step, significativo, ma non ancora decisivo. Insomma, Lotito potrebbe ancora trovare modo di ostacolare il futuro che si è scelta la Serie A. Non a caso, da questo punto di vista, anche Dal Pino ha usato molta cautela. E’ il grande vincitore di giornata, tenuto conto che è stata sua l’idea della media company e che è riuscito a metterla in piedi pochi mesi dopo il suo insediamento, dovendo anche affrontare l’emergenza per il Covid-19. E’ pure il primo, però, a non cantare vittoria. «Abbiamo davanti una sfida colossale. C’è già stato un enorme lavoro dal punto di vista tecnico. Nei prossimi giorni andremo ad approfondire una serie di tematiche che vanno dal piano industriale agli aspetti tecnico-legali che sono ancora aperti. A noi sembra che le condizioni per arrivare alla conclusione del percorso ci siano tutte. Così ci hanno detto anche gli advisor. Per finalizzare, però occorre un’accelerata. Anche perché abbiamo bisogno di stabilità finanziaria. Come ho fatto ha convincere gli scettici? In realtà si sono convinti loro. Del resto mi risulta arduo immaginare che qualcuno non ritenga che questo sia il cammino giusto. Se dovesse andare male con i fondi? Io credo che la media company sia comunque l’unica soluzione. Basta affidarsi ad intermediari. Il valore della serie A deve restare in casa nostra. E la strada del debito non è percorribile. Chi la pensa diversamente non ha verificato la struttura patrimoniale finanziaria consolidata della serie A». Fonte: CdS