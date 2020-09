Dal Pino, pres. lega Serie A: “De Laurentiis a Milano non aveva febbre”

Vista la positività al Covid 19 del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e vista la sua presenza all’ Assemblea di Lega dell’ altro ieri, si sono dovute attivare tutte le procedure previste in casi simili. Il CdS riporta le dichiarazioni del Presidente della Lega di Serie A, Dal Pino:

«De Laurentiis imprudente? Quando è arrivato e quando è partito da Milano, dopo i controlli in aeroporto, non aveva febbre. Mi ha detto che non ne aveva. Poi alle 20 mi ha telefonato dicendo che era risultato positivo e che aveva la febbre. Sono in isolamento volontario ma non ho sintomi e sto benissimo. I protocolli all’assemblea di Lega sono stati tutti rispettati. Mi dispiace molto per Aurelio, il mio primo pensiero è stato per lui, poi abbiamo attivato le procedure. Siamo molto sereni e personalmente farò un tampone».