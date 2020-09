Dal capitano a Giuntoli, tutti fanno sentire la vicinanza e la solidarietà al Presidente

Il capitano del Napoli ha subito mandato un messaggio al presidente De Laurentiis per accertarsi del suo stato di salute e per augurargli una pronta e completa guarigione. Il gesto da parte di Insigne è stato accolto come un messaggio da parte di tutta la squadra che mai come in questo momento si è stretta attorno al presidente dimostrando tutta la sua vicinanza. Il patron, infatti, ha trascorso tante giornate in compagnia dei suoi ragazzi nelle ultime settimane, quando è stato al loro fianco per tutta la durata del ritiro precampionato che si è tenuto a Castel di Sangro fino allo scorso fine settimana. Anche Gattuso non si è fatto attendere. Una volta appresa la notizia, l’allenatore del Napoli ha subito contattato De Laurentiis per sentire dalla sua stessa voce le condizioni del presidente. Tra i due il rapporto è molto stretto e anche in questa occasione Gattuso ha dimostrato il suo forte legame con il presidente. Discorso analogo anche per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, una sorta di braccio destro per il presidente del Napoli, soprattutto in questo momento in cui il mercato è al centro dei pensieri di ogni club. Insomma, tutto lo staff tecnico si è mobilitato per far sentire la propria vicinanza al presidente augurandogli di tornare quanto prima al seguito della squadra, tanto più che domenica 20 ci sarà l’esordio ufficiale degli azzurri nel match delle 12.30 sul campo del Parma nella prima di campionato. Fonte: Il Mattino