COPPA ITALIA FEMMINILE – Il Pomigliano affronterà la Juventus e il Bari

Questa mattina è stato effettuato il sorteggio di Coppa Italia, dove tra le compagini ci saranno il Pomigliano femminile nella manifestazione nazionali. Nel girone E le campane saranno con: Juventus Women’s e il Pink Sport Bari. Per la squadra granata un’occasione per confrontarsi con il calcio di massima serie. Domenica il Pomigliano esordirà in campionato in casa contro il Tavagnacco

Fonte: facebook Pomigliano femminile