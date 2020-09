COPPA ITALIA FEMMINILE – Il Napoli nel girone G con Sassuolo e Pontedera

Questa mattina si sono effettuati i sorteggi dei gironi di Coppa Italia femminile, inizierà ufficialmente il 27 Settembre e c’era anche tra le interessate anche il Napoli di Marino. Le azzurre sono nel girone G con Sassuolo e Pontedera.

Questa mattina, presso la sede della Divisione Calcio Femminile, è stato effettuato il sorteggio per determinare la composizione degli 8 gironi eliminatori di Coppa Italia TIMVISION. Il Sassuolo è stato inserito come testa di serie nel girone G insieme a Napoli e Pontedera.

Le partite si giocheranno a partire da domenica 27 Settembre.

Le 24 società ammesse ai gironi disputeranno due partite ciascuna, suddivise su tre giornate con gara unica, e giocherà in casa la squadra peggio classificata in graduatoria. Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

– Prima giornata: riposa la squadra con la posizione migliore in graduatoria;

– Seconda giornata: riposa la squadra con la seconda migliore posizione in graduatoria;

– Terza giornata: si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

Al termine della fase a gironi, le squadre classificate in prima posizione di ciascun gruppo accedono ai quarti di finale.

Fonte: sassuolocalcio.it