Casa Napoli: la formazione base e la situazione organico

Nel nuovo Napoli di Gattuso, in attesa di novità di mercato, al momento tutto fermo, l’unica certezza è Osimhen. L’ex punta del Lille, ha già stregato tutti, per forza fisica e senso del gol. E’ chiaro che si attendono altri test per avere conferme su di lui, però le premesse sono buone. Per il resto più o meno la stessa squadra della passata stagione, con un Allan e un Callejon in meno in rosa, molti rientri dai prestiti e diverse cessioni in ballo. Senza contare il modulo sarà tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Insomma un’altra novità in ballo.

Fonte: Corriere dello Sport