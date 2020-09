Cardinale Sepe: “Un augurio a De Laurentiis, questo virus ci livella tutti!”

Tra i vari messaggi di solidarietà giunti al presidente De Laurentiis, un capitolo a parte meritano le parole del cardinale Crescenzio Sepe. «Di fronte al virus siamo tutti livellati, non c’è né principe né marchese né cardinale, quando viene, viene» dice Sepe. «Facciamo un augurio a de Laurentiis – dice il cardinale – perché possa continuare in questo impegno, soprattutto in un periodo particolare anche per lui e per la squadra». Poi l’arcivescovo rivela: «Non sapevo che fosse positivo, dovrò fare un altro tampone, ne ho già fatti tre o quattro, uno in più o in meno non fa differenza. L’ho incontrato dieci giorni fa a Castel di Sangro, io mi sento bene. Ci siamo salutati, ci siamo abbracciati, lui non aveva la mascherina». E a proposito di ritiro – dove si sono incontrati presidente e cardinale – dall’Abruzzo, il Napoli è stato a Castel di Sangro, arriva solidarietà dal presidente della Regione Marco Marsilio: «Auguri di pronta guarigione a De Laurentiis. Da quello che so lui abitualmente faceva tamponi. Ne aveva fatti due durante il ritiro a Castel di Sangro. Io l’ho visto sei giorni fa nell’amichevole a Teramo ma lui era in panchina ed io in tribuna con mia moglie. Ragionevole pensare che si è contagiato a Capri, dove era negli ultimi giorni. Per eccesso di zelo ho fatto il tampone, attendo il risultato ma siamo sereni».

Il Mattino