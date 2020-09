AMICHEVOLE – Napoli-Pescara 4-0, i top e i flop della squadra di Gattuso

Il Napoli prosegue i test pre-campionato, dove oggi si sale di livello contro il Pescara. Dopo un inizio che gli abruzzesi sfiorano con Galano il vantaggio, bene Meret e poi il palo, arriva il vantaggio degli azzurri. Politano per Zielinski, il polacco batte Fiorillo. Palo, come sempre dei partenopei, stavolta Koulibaly su corner. Nella ripresa le altre reti: Ciciretti e Mertens, su assist di Petagna e poi l’ex di Atalanta e Spal nel recupero. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Meret 6,5 – Dopo pochi minuti il portiere friulano ha salvato la porta con un’uscita di riflesso. Sempre meglio con i piedi e trova continuità. Sicuramente Gattuso avrà preso nota.

Di Lorenzo 6,5 – Da quando è arrivato a Napoli l’ex Empoli ha sempre dato segnali confortanti. Molto bene in fase difensiva e bene nelle diagonali. Ricomincia da dove aveva finito.

Manolas 6,5 – Il difensore greco è entrato in campo ed ha dimostrato al momento giusto. Ottimo intervento in scivolata su Galano e bene nelle diagonali. Se sta bene è una garanzia.

Ghoulam 6 – Per il franco-algerino ad intermittenza. Quando spinge e batte i corner o falli laterali, molto bene, meno in fase di copertura. Si perde Galano che coglie il palo. Come condizione c’è, in attesa di conoscere il suo futuro sul mercato.

Demme 6,5 – Il tedesco ex Lipsia dimostra di essere sempre importante davanti alla difesa. E’ chiaro che lui è il fulcro delle due fasi, ma oggi ha confermato quanto di buono dopo il Teramo.

Zielinski 6,5 – Il polacco, da poco ha rinnovato il contratto, ha segnato il classico gol. Dribbling secco e palla nell’angolo. Per il resto meglio rispetto alle sfide precedenti, deve essere sempre nel vivo della manovra.

Politano 6,5 – L’ex di Sassuolo e Inter sta trovando finalmente la continuità. Spinge sulla fascia destra ed è lui a servire la palla per la rete di Zielinski. Per poco Lozano non sfrutta la rete di poco.

Insigne 6,5 – Il capitano entra in campo, tranne un dribbling non riuscito, il resto bene. Ottimi i palloni per Osimhen e Petagna. Per poco non segna un euro gol, miracolo di Del Favero. Come sempre delizia per gli occhi.

Petagna 7 – L’ex di Atalanta e Spal entra in campo e in poco tempo, due assist e un gol. Ci mette cuore e grinta, ma soprattutto spalle alla porta. Può essere una valida alternativa.

Mertens 6,5 – Il belga, anche se è tornato da poco dalla nazionale, come sempre timbra il cartellino. Assist per Osimhen, che per poco non sfrutta, poi segna con freddezza. Scambi anche con Insigne, insomma sempre presente.

Flop

Koulibaly 5 – Primo tempo, se si leva il palo su calcio d’angolo, come sempre sembra svagato. Male nei passaggi e si perde due volte Galano. Il mercato è un incubo, ma K2 non è sul campo.

Fabian Ruiz 5,5 – Non ci sono errori evidenti, ma lo spagnolo, non sembra entrato in partita. Anzi in alcuni casi è apparso lento e poco preciso. Deve ritrovare la gamba, al momento non c’è.

A cura di Alessandro Sacco