Alvino: “Milik e Llorente non fanno parte del progetto”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle strategie di mercato azzurre: “Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati azzurri per la sfida contro gli abruzzesi. Non ci sono Milik e Llorente perché entrambi andranno via. Le loro cessioni sono ormai certe. La società azzurra sta solo aspettando il momento migliore per venere i due attaccanti che non fanno più parte del progetto. Ounas, Younes e Malcuit non sono stati convocati da mister Gennaro Gattuso per il match amichevole contro il Pescara solo perché alle prese con qualche problema fisico. Mercato? Non dimentichiamo tutti i soldi che ha già investito Aurelio De Laurentiis. Ha acquistato tanto sia a gennaio che nel mercato estivo con l’innesto dell’attaccante ex Lille, Victor Osimhen”.