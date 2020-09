AdL-squadra, ecco l’ultima volta che si sono incrociati

La positività al Covid-19 di De Laurentiis ha creato apprensione nel mondo del calcio, vista l’importanza del personaggio, ma anche nel Napoli stesso. Gattuso e il d.s. Giuntoli erano già al corrente della situazione del presidente, mentre i giocatori lo hanno saputo ieri mattina. L’ultimo contatto tra i calciatori e AdL fu l’ultimo giorno di Castel di Sangro, ma il patron non era presente in occasione dell’amichevole contro il Teramo a bordo campo. Il mister doveva essere presente nei giorni scorsi a Capri, ma Gattuso ha preferito non essere presente. Ieri si sono effettuati i test e solo stamattina si sapranno i risultati, al momento l’amichevole non è in dubbio, ma l’esito sarà determinante per dire se la sfida con il Pescara si giocherà o meno.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport