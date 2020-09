Venerato: “Fossi nel Napoli prenderei subito Lucas Torreira”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Fossi nel Napoli prenderei subito un calciatore come Lucas Torreira, sarebbe l’ideale per le due fasi a centrocampo, ma non mi arrivano segnali in tal senso. Lo voleva già lo scorso anno Carlo Ancelotti, poi, però, non se ne fece più nulla. Qualora dovessero sbloccarsi delle situazioni in uscita, il Napoli potrebbe investire in entrate e riaprire la pista dell’ex Sampdoria”.

“Il Napoli ha già preso Karbownik per la difesa e potrebbe non aspettare gennaio per portarlo in azzurro già oggi. Il Napoli ha bloccato anche Sokratis, ma lo prenderà il giorno dopo che avrà venduto Koulibaly che piace attualmente a PSG e Manchester City. De Laurentiis, dal canto suo sta aspettando i movimenti dei francesi. Il Benevento ha chiesto Kluivert della Roma, ma dipende molto da Mino Raiola, piace anche Pereyra ai giallorossi per sostituire lo sfortunato Zaniolo”.