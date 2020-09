Ultime Castel Volturno – Assente Osimhen per svolgere le pratiche burocratiche per il passaporto

Il Napoli ha ripreso questa mattina a Castel Volturno, in vista delle sfide amichevole contro Pescara, domani ore 18,00, domenica contro Sporting Lisbona ore 20,30. Si è iniziato con i passaggi e il torello, a seguire la squadra è stato impegnato con il passing drill ed esercitazioni tattiche. Chiusura con partitella a campo ridotto. Assente Osimhen per svolgere pratiche burocratiche per il passaporto. Lavoro in palestra per Malcuit e Younes, mentre sono rientrati i nazionali Mertens e Mario Rui.

Fonte: sscnapoli.it