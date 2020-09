UEFA: Supercoppa Europea a Budapest con i tifosi

Si terranno a Nyon, in Svizzera, il prossimo 1 ottobre alle ore 18 i sorteggi per le fasi a gironi della Champlons League. Ad annunciarlo l’UEFA che ha fatto sapere che il 14 dicembre si procederà al sorteggio degli ottavi di finale. Il 19 marzo 2021 gli incroci dei quarti dl finale e delle semifinali. Per quanto riguarda l’Europa League, competizione che riguarda il Napoli, il sorteggio per i gironi è in programma venerdì 2 ottobre, alle 13.

In un primo tempo la cerimonia dei sorteggi e la proclamazione dei vincitori dei vari premi ai migliori calciatori e allenatori della stagione 2019-20 era stata prevista ad Atene ma a causa delle misure anti-Covid l’Urla ha preferito trasferire tutto nel suo quartier generale di Nyon. Bayern Monaco, vincitore dell’ultima edizione della Champlons League, affronterà il Siviglia, vincitore dell’Europa League, il 24 settembre alle 21 sul terreno della Puskas Arena di Budapest nella finale di Supercoppa Europea. L’UEFA ha comunicato che i tifosi potranno richiedere i biglietti fino al 9 settembre 2020 alle 18.

Per la partita, la capienza dello stadio verri ridotta a un massimo del 30%. Questo provvedimento – fa sapere l’UEFA – è stato adottato in via sperimentale per riportare i tifosi allo stadio nell’attuale contesto della ponderala Covid-19. Fonte: Il Mattino