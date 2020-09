Il Napoli sta cercando il centrocampista per sostituire Allan partito per l’Everton, dove ha ritrovato Carlo Ancelotti e sembra ormai in dirittura d’arrivo per Szoboszlai. Il mediano classe 2000 ha colpito lo scouting di Giuntoli e convinto Gattuso, per forza fisica e tecnica. L’Austria Salisburgo chiede 40 milioni, ma a 25 milioni si può chiudere. Anche AdL sembra convinto dell’investimento, ancora qualche giorno e si potrà fare l’affare.

Fonte: Gazzetta dello Sport