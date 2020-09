Spadafora:”In arrivo l’intero bonus destinato ai lavoratori sportivi”

“Ringrazio il Cda di Sport e Salute per aver accolto la mia richiesta in merito al bonus per i tutor del progetto ‘Sport di classe’. Lo afferma su Facebook il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, sottolineando che “i collaboratori sportivi a cui era stato decurtato il bonus avranno il compenso pieno per i progetti scolastici e l’intero bonus destinato ai lavoratori sportivi”.

“Relativamente al bonus di giugno, domani dovrebbe concludersi alla Corte dei Conti l’iter per il trasferimento dei fondi a Sport e Salute, che è già pronta a effettuare i bonifici – aggiunge il ministro -. Condivido le critiche relative ai ritardi. So quanto sia importante per molti di voi questo bonus e trovo assurde le lungaggini burocratiche che servono per trasferire i fondi. Quando riusciremo a migliorare anche questi aspetti avremo davvero cambiato il Paese”. (ANSA).