Il futuro di Gonzalo Higuain non sarà più a Torino, casacca Juventus, ma questo si sapeva da tempo. Oggi diventa ufficiale visto che ha trovato l’accordo con il club bianconero per rescindere il contratto. Il “Pipita” non si è allenato con la squadra ed ora andrà a Miami dove ritroverà Matuidì e in panchina Beckham. Higuain non è riuscito a confermarsi dopo gli anni di Napoli ed ora vola in America.

Fonte: gianlucadimarzio.com