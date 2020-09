Mancano soli i dettagli, Alessandro Florenzi sta per passare dalla Roma al Psg. Il jolly che in questi mesi ha giocato nel Valencia, si trasferirà in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto, merito anche del suo agente Alessandro Lucci che ha lavorato sotto traccia per chiudere questa operazione.

Fonte: gianlucadimarzio.com