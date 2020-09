Sconcerti: “De Laurentiis vorrebbe un calcio aperto al pubblico”

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio a proposito del calciomercato:

Dzeko traino dei giallorossi?

“Lo è già, ma potrebbero sconvolgere tutto con Milik. Ma deve arrivare un giocatore importante”.

La Juventus ha problema attaccante?

“E’ un bel problema. Va lasciata lavorare con tranquillità. Ad oggi non si sa che squadra sia e bisogna aspettare che si completi. Per me Suarez è stato preso, altrimenti non ci sarebbe la corsa al passaporto. McKennie è un mediano che corre ed è molto intelligente. Sa come mettersi sull’uomo, conosce le varie posizioni e corre sempre, avendo anche piedi buoni”.

Lega Serie A: ok all’unanimità per la creazione di una media company coi fondi privati. Che ne pensa?

“E’ una buona notizia. Vedremo cosa si chiederà nel dettaglio. Certamente è un passo avanti”.

De Laurentiis critico con Conte per la questione tifosi.

“Lui vorrebbe un calcio aperto al pubblico, come tante società che così perdono molto denaro. Personalmente oggi non andrei allo stadio, vista la situazione”.