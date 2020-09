Ravezzani: “Comportamento irresponsabile di De Laurentiis”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore TeleLombardia: “Quello di De Laurentiis è un comportamento irresponsabile e stupido, ma non perché è lui, vale per chiunque. Se uno ha dei sintomi e fa un tampone, senza rimanere a casa, fa un atto di una gravità inaudita. Voglio chiarire che non c’entra il Napoli o i napoletani, come qualcuno vuole far credere, potevamo parlare anche di Agnelli. Tuttavia, quest’ultimo è entrato in Lega con la mascherina, a differenza di De Laurentiis, Cairo e Preziosi. Da personaggio pubblico devi dare il buon esempio ed utilizzare la mascherina: è un atto gravissimo, anche senza sintomi. Se sai di avere dei sintomi, è un atto criminale”.