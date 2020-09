Personalità e continuità: Di Lorenzo non è più una sorpresa

Una scoperta, ma non troppo. Questo è stato Giovanni Di Lorenzo. Un primo anno all’ insegna della continuità e della personalità: uno stakanovista da 46 presenze. E’ ripartito già forte, Mancini lo ha convocato per le due sfide di Nations League dell’Italia contro Bosnia e Olanda, anche se è rimasto in panchina. Il sogno è l’Europeo 2021, il terzino del Napoli si giocherà le sue carte e metterà sul tavolo tutte le sue qualità. Rientrato in gruppo a Castel Volturno si allena per i prossimi test con Pescara e Sporting Lisbona in vista dell’esordio in campionato a Parma. Impatto subito positivo l’anno scorso con la nuova piazza, veloce l’inserimento in un club di primo livello dopo la lunga gavetta e gli ultimi anni di Empoli: a Castel di Sangro è ripartito con entusiasmo a mille per la nuova avventura.

Fonte: Il Mattino