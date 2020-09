Milik blocca il mercato di Roma e Juve: Ecco la valutazione del Napoli

Situazione analoga anche per quel che riguarda il destino di Arek Milik. L’arrivo di Osimhen e il rinnovo di Mertens hanno messo in chiaro le scelte dell’allenatore che per la stagione oramai alle porte ha deciso di voler fare a meno del polacco. A questo punto, però, il Napoli non ha alcuna intenzione di svendere il proprio attaccante che per altro ha un contratto in scadenza del 2021 e non ha dato segni positivi in chiave rinnovo. La posizione del club azzurro è stata chiara dall’inizio del mercato. Milik vale 40 milioni di euro, prendere o lasciare. A prenderlo sarebbe disposta la Roma, che ha individuato in Milik l’erede naturale di Dzeko. Il problema è che l’operazione non si può concludere fino a quando il bosniaco non lascerà la Capitale, cosa che al momento sembra tutt’altro che scontata visto. Tutto ruota attorno alla questione Suarez. Perché se la Juventus non dovesse aggiudicarsi l’attaccante del Barcellona allora potrebbe puntare dritto su Dzeko liberando la casella per l’arrivo di Milik. Fonte: Il Mattino