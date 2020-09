La Premier League e la Liga sondano Milik. Lavora la “diplomazia” per K2

Il mercato del Napoli al momento resta fermo, non per volontà di Giuntoli e del presidente De Laurentiis, ma per l’immobilismo generale. Milik e Koulibaly sono i casi spinosi da risolvere, ma non semplici da portare a termine. Sul polacco ci sarebbe la Roma con lo scambio con Under, ma se Dzeko non passa alla Juventus, il tutto non si potrà fare. Sull’ex Ajax anche Chelsea, Tottenhem e Siviglia, sondaggi più che trattative. Invece per K2 al lavoro la diplomazia, 60 offre il Manchester City, mentre il Napoli ne chiede 80, ancora enorme la distanza tra le parti. Prima vendere e poi comprare.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport