La missione di Gattuso, far giocare insieme Osimhen e Mertens

Il calcio è come la vita, bisogna trovare gli equilibri giusti, nel pieno rispetto delle regole, però al momento Gattuso, partirà dal classico 4-3-3 per non perdere le certezze, ma poi anche il 4-2-3-1. E’ chiaro che il mister del Napoli ha una missione far giocare assieme Osimhen e Mertens, giocatori che sono partiti nel modo giusto, sia con gli azzurri che con il Belgio, perciò questi giorni serviranno anche a questo. Domani c’è il Pescara e domenica lo Sporting Lisbona, quindi altre sfide per provare la migliore formazione, in vista del Parma che sarà il 20 Settembre alle ore 12,30. Il tutto per metterli assieme e ritrovare la via del gol.

Fonte: Fabio Mandarini CdS