Tra Koulibaly e il City ci sono ancora 20 milioni di differenza

Quello del senegalese è nodo di natura economica, perché il Napoli avrebbe trovato anche l’acquirente. Il Manchester City ha fatto capire che Koulibaly è il primo nome della lista dei difensori fatto da Guardiola. E sarebbe disposto a un investimento importante per portarlo in Premier. Ma al momento c’è ancora distanza tra le offerte dello sceicco e le richieste di De Laurentiis. In ballo ci sono circa 20 milioni. Ovvero la distanza tra i 70 offerti dal City e i 90 richiesti dal Napoli. L’impressione, però, è che con il passare delle settimane e l’avvicinarsi della fine del mercato, i due club possano trovare l’accordo. Anche perché sullo sfondo c’è sempre il Psg – altro club di proprietà di emiri arabi – che da un momento all’altro si potrebbe inserire nella trattativa e trovare in un lampo l’intesa economica con il Napoli per portare a Parigi il centrale senegalese. Senza la cessione di Kalidou, ovviamente, il mercato in entrata farà fatica a decollare: non tanto per la difesa, dove una volta ceduto Kuolibaly bisognerà investire sul suo sostituto, quanto per il centrocampo, dove al momento è ancora tutto in totale situazione di stallo. Fonte: Il Mattino