Il “nodo” Milik non si scioglierà con Dzeko nella Capitale

Ormai è un separato in casa, Arek Milik. Il suo futuro è lontano da Napoli, lo testimoniano sia l’arrivo di Osimhen che il rinnovo di Mertens che hanno messo in evidenza le preferenze dell’ allenatore. Detto ciò non bisogna intendere che la società abbia intenzione di svendere il proprio attaccante. Milik (ed il discorso vale per chiunque sondi il terreno) vale 40 milioni di euro, prendere o lasciare. A prendere sarebbe disposta la Roma, legata però, per portare a termine l’operazione al caso Dzeko. Bisogna attendere che il bosniaco lasci la Capitale, cosa che al momento sembra tutt’altro che scontata visto l’interesse che la Juventus ha per Suarez che ha “preso” il posto della punta giallorossa tra le priorità bianconere.

Fonte: Il Mattino