I convocati del Pescara – Nella lista l’ex Napoli Valdifiori

Domani alle ore 18,00 il Pescara affronterà in un test-amichevole il Napoli, occasione per i ragazzi di Oddo la condizione fisica in vista del campionato. Ecco i convocati della squadra abruzzese. Out Riccardi e Memushaj.

FIORILLO Vincenzo

DEL FAVERO Mattia

RADAELLI Nicolò

ELIZALDE Edgard

DRUDI Mirko

MASCIANGELO Edoardo

SCOGNAMIGLIO Gennaro

VENTOLA Cristian

OMEONGA Stephane

BUSELLATO Massimiliano

VALDIFIORI Mirko

CRECCO Luca

DIAMBO Amadou

BELLONI Nicolas

BOCIC Milos

ARLOTTI Alessandro

CETER Damir Valencia

BORRELLI Gennaro

GALANO Cristian

CIAFARDINI Giuseppe

QUAQUARELLI Gabriele

CHIACCHIA Alessandro

Fonte: pescaracalcio.com