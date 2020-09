Giulio Tarro: “Non è una tragedia che De Laurentiis non indossasse la mascherina”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Giulio Tarro, epidemiologo: “Conosco bene De Laurentiis. Com’è possibile che, in due aeroporti, nessuno gli ha rilevato la temperatura? Quando si fa un tampone, non si può avere una risposta immediata. Sulla mascherina è fondamentale chiarire due aspetti. E’ fondamentale che il soggetto malato la indossi. Così come coloro che lavorano nella sanità. Non è una tragedia che De Laurentiis non indossasse la mascherina. Ricovero precauzionale? Sicuramente la polmonite, da lui avuta recentemente, è da scindere“.

Fonte: Radio Punto Nuovo