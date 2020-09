Floro Flores: “Mertens seconda punta può risolvere i problemi”

L’ex calciatore del Napoli Antonio Floro Flores (oggi allenatore dell’U17 nella Casertana e coordinatore delle giovanili) ha rilasciato una intervista ai microfoni di TMW Radio: “Sono molto contento di questo nuovo ruolo, perché mi piace lavorare con i giovani. Il vero problema è che i precedenti dirigenti a Caserta hanno creato problemi: per fortuna che almeno c’è stata disponibilità da parte dei ragazzi nel parlare, e con questa possibilità proviamo a ricucire i rapporti stroncati con le altre società campane. Bisognerebbe dare regole più ferree alle società che fanno scuola calcio, e pensare più ai bambini che alle loro tasche. Non posso dire tutto perché prenderei una querela, ma si devono vergognare. Sono più preoccupato che emozionato: per me comunque è un grandissimo onore insegnare ai giovani, ma non è facile. Il mio rispetto per loro non mancherà mai, sento anche la responsabilità: a fine anno spero di aver fatto qualcosa di buono”.

Come lo vede il Napoli?

“Non lo vedo… Anzi, da quando ho questo nuovo incarico mia moglie vuole il divorzio (ride, ndr). A parte gli scherzi non lo conosco, e mi fido di quello che ha fatto la società. Ma ora lavoro dalle 8 del mattino fino a sera: sono sincero, a tutto sto pensando meno che al Napoli o ad altre squadre. Penso solo a risolvere i problemi esistenti nella Casertana, che ha una brutta nomea come settore giovanile. Se poi vuoi sapere come andrà a finire, dico che Mertens giocherà tanto anche quest’anno. L’allenatore cerca sempre soluzioni per far rendere al meglio i suoi calciatori, e i ritiri servono anche a trovarne di nuove. Se lo adattano a seconda punta, possono risolvere i problemi”.