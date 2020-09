De Laurentiis: “Mercato? Dovreste chiedere al Premier Conte”

Intanto De Laurentiis ha fatto capire che il mercato risentirà anche della mancata apertura degli stadi. «Mercato? Dovreste chiedere al Premier Conte», ha spiegato il patron azzurro a margine della riunione per i diritti tv. Senza riapertura degli stadi per la prossima stagione, infatti, al club verranno meno circa 15 milioni di euro di indotto tra biglietteria e sponsor, una cifra che potrebbe essere investita sul mercato per completare la rosa di Gattuso. Anche per questo motivo De Laurentiis sta spingendo per avere almeno un’apertura parziale del San Paolo. In questo modo potrebbe garantirsi qualche introito in più e limitare i danni di una stagione che rischia già di iniziare con un forte passivo. L’attacco al Premier è stato diretto, ma De Laurentiis aveva già più volte ribadito la sua posizione circa la necessità di riaprire gli stadi in vista della prossima stagione. Fonte: Il Mattino