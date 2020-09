De Canio:”Occorre capire se il Napoli può elevare la qualità tecnica”

A Radio Marte è intervenuto l’allenatore Luigi De Canio, parlando dell’operato di Gattuso e cosa serve per far bene:

“Mertens e Osimhen insieme? Tutto dipende da quanto i giocatori abbiano in questo periodo convinto Gattuso della possibilità di coesistenza. Tutto riguarda anche il contesto di squadra. Il mio pensiero è che non ci sia mai niente che non si possa fare, dipende tutto dagli uomini, da come si pongono, da ciò che vogliono e dalla volontà di sacrificio. Secondo me questa cosa si può fare, per me è un falso problema dire che due giocatori come Fabian Ruiz e Zielinski non possano fare i centrocampisti centrali perché ci vuole l’interditore. Anche con Demme il Napoli ha preso tanti gol, con l’aggravante di non riuscire a finalizzare. Per fare le cose servono giocatori bravi e capaci di coesistere. Poi è Gattuso che deve avere questa percezione.

Il Napoli ha una completezza numerica e tattica, si tratta di capire se il Napoli può elevare la qualità tecnica del reparto con l’inserimento di giocatori di maggior spessore tecnico, agonistico e soprattutto fisico oppure no. Il Napoli sta abbastanza bene a centrocampo”.