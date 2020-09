CENTROCAMPO – Tre nomi per sostituire Allan

Il Napoli è sempre alla ricerca del centrocampista che possa prendere il posto di Allan, passato all’Everton dove ritrova mister Carlo Ancelotti. Tre i nomi nella lista di Giuntoli: Veretout della Roma, ma il club giallorosso è sempre irremovibile sul prezzo, ma anche è incedibile per Fonseca. Il secondo è Nandez, però anche in questo caso, il prezzo e le parole di Giulini che dicono di fandonie, lo mettono lontano dai partenopei. Infine Szoboszlai che sembra dei tre quello meno complicato, però in questo caso sarebbe il vice di Fabian Ruiz. Quest’ultimo piace al Psg che deve prima vendere e poi eventualmente affondare il colpo, così come Demme che è richiesto dalla Firentina. Il cambio di modulo potrebbe cambiare e anche i piani del Napoli, ma con una certezza, prima vendere e poi comprare.

Fonte: Fabio Mandarini CdS