Carlo Alvino: “Le amichevoli del Napoli? Non sono a rischio. Ecco la situazione”

La positività di De Laurentiis al Covid-19, ha creato uno stato di agitazione nel mondo del calcio, ma anche di preoccupazione al tempo stesso. Si parlava anche di amichevoli sospese per precauzione e Carlo Alvino su twitter spiega in tempo reale. “La situazione in casa azzurra è sotto controllo, sono stati effettuati tutti i test e sono risultati negativi. Da venerdì il presidente non ha contatti con la squadra, anzi dopo la giornata di ieri è a Capri dove resterà in quaratena. Le amichevoli contro Pescara e Sporting Lisbone non sono a rischio, domani però nuovi tamponi per avere una risposta definitiva”.

Fonte: twitter Carlo Alvino