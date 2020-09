Carlo Alvino: “Attacchi vergognosi verso AdL. Dal Pino lo ha scagionato completamente”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol” della sera, è intervenuto il collega Carlo Alvino aai microfoni di Diego De Luca.“Il presidente De Laurentiis in queste ore sarà a Roma, a casa sua per accertamenti, niente ospedale per il momento. Lui di recente ha subito la polmonite, perciò per una persona di 72 anni, bisogna fare gli accertamenti del caso. Da oggi sto leggendo, non sui social, ma da parte di autorevoli giornalisti del Nord, attacchi vergognosi verso di lui, se fosse stato uno del settentrione ci sarebbe stata più cautela. Dal Pino, presidente della Lega calcio lo ha scagionato pienamente, togliendogli qualsiasi responsabilità. I presidenti è giusto che siano preoccupati, ma forse la vicenda dei fondi dei diritti di Tv non è andata giù a qualcuno, perciò hanno mosso le loro pedine. L’inchiesta della Figc? Dovrebbero occuparsi di cose più serie e gravi del nostro calcio, invece che dii questa vicenda dove hanno detto solo fandonie. Le due amichevoli non sono a rischio, domani nuovi risultati dei tamponi, ma si giocheranno entrambe”.

La Redazione