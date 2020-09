Attesi in giornata a Castelvolturno gli intermediari di Emerson Palmieri

Il Napoli e la fascia sinistra. Al momento un rapporto difficile che vede il solo Mario Rui “adatto” a quella zona del campo, visto il molto probabile addio di Ghoulam e i problemi per il rinnovo di Hysaj, comunque adattato sulla zona mancina. Per questo il Napoli si guarda intorno e starebbe insistendo per il terzino del Chelsea, Emerson Palmieri. Stando a quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno, Giuntoli potrebbe provare il colpo in prestito con diritto di riscatto. Per farlo, però, bisognerà convincere proprio il suo attuale club a trovare un accordo sull’ingaggio. Inoltre, aggiunge il quotidiano, gli intermediari del giocatore dovrebbero giungere a Castelvolturno. Emerson Palmieri avrebbe richiesto circa 4 milioni di ingaggio con il Napoli che, però, ne propone poco più della metà, ovvero 2,5 milioni di euro.