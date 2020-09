ADL “positivo” potrebbe voler dire squadra “isolata” e niente Lisbona

Si attendono decisioni in merito. La positività al Covid 19 del Presidente De Laurentiis potrebbe avere ripercussioni sulla gestione della squadra, anche se ciò non dovrebbe riguardare direttamente allenatore e gruppo calciatori. Si legge sull’ edizione online de La Gazzetta dello Sport che tutti sono stati controllati con i tamponi e per tutti l’esito è stato negativo. Ma De Laurentiis è rimasto con la squadra per tutto il ritiro di Castel di Sangro. Pertanto, si potrebbe anche scegliere di isolare i giocatori che, tra le altre cose, domani pomeriggio, dovrebbero scendere in campo in amichevole contro il Pescara al San Paolo. Si deciderà nelle prossime ore anche in merito alla gara contro lo Sporting Lisbona in Portogallo che potrebbe essere annullata per ragioni precauzionali.