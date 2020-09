A sinistra la garanzia azzurra è portoghese e si chiama Mario Rui

Il Napoli cerca l’alternativa a sinistra, alternativa a lui, Mario Rui, incontrastato padrone della fascia. Una garanzia sia in fase difensiva che di spinta. Rendimento molto positivo la scorsa stagione, soprattutto con l’arrivo di Gattuso. Tra i mancini più forti di tutta la serie A, buona qualità tecnica, preziosissimo, quindi, in fase di palleggio e di uscita palla al piede dal basso come chiede il tecnico calabrese o per iniziare la manovra direttamente dal portiere. Un riferimento fondamentale per l’impostazione. Si è imposto in maglia azzurra mostrando grande carattere anche nei momenti più complicati ed è cresciuto anno dopo anno raggiungendo il top la scorsa stagione, la migliore in assoluto. Era in scadenza di contratto 2021 e lo ha rinnovato per altri quattro anni, tre stagioni a Napoli, si avvicina a quota cento presenze, ora è a 96, mancano quattro partite: la speranza è di vivere una stagione importante con il Napoli su tutti i fronti.

Fonte: Il Mattino