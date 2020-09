Zazzaroni: “Se la Juve prende Suarez si è rinforzata di più dell’Inter”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport, ecco le sue parole: “Per fare una canale della Lega ci vuole un po’ di tempo, il prossimo anno ci saranno ancora SKY e DAZN e comunque non implicherebbe escludere SKY. La Lega ha dimostrato di non saper fare autonomamente, dopo il Covid i debiti aumentano – ma erano già pesanti prima – vediamo se accetteranno la soluzione che è stata presentata adesso. Kolarov all’Inter? In Italia trovano difficoltà a puntare sui nazionali e sui giovani. Con giocatori giovani e di talento, punta su di loro, tanto in Europa finora non abbiamo vinto nulla con i vecchi. Suarez? C’è uno stallo clamoroso. Tra Juve ed Inter, se prendono Suarez – quindi un centravanti di ruolo – direi che si è rinforzata più la Juve. Peraltro il Chelsea vuole 60 milioni per Kanté, intanto devono liberarsi degli esuberi. Eriksen è un’operazione che, lavorata bene, puoi venderlo e guadagnarci”.