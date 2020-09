Zaniolo dice “no” a Villa Stuart, pensa agli Stati Uniti

La Roma aveva già comunicato ufficialmente il suo intervento chirurgico, ma l’operazione non c’è stata. Nicolò Zaniolo non vuole operarsi a Villa Stuart. Il calciatore giallorosso avrebbe in mente “altro” per il suo ginocchio. La discussione ed i ripensamenti nella giornata di ieri, fino a tarda serata. Su La Repubblica si legge: “a tarda sera, nonostante il comunicato della Roma che annunciava per oggi l’intervento, Zaniolo e le persone a lui più vicine hanno deciso di rinviarlo, per prendersi delle ore e decidere dove operarsi. Una riflessione inevitabile, suggerita dall’agente, è andata avanti fino a tarda sera e continuerà oggi: un’ipotesi è affidarsi al professor Freddie Fu di Pittsburgh”