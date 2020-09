Tonali chiede il permesso a Gattuso: “Posso indossare la 8?”

Gennaro Gattuso è stato il suo mito. Anche se quando l’attuale tecnico del Napoli esordiva con la “8”, Sandro Tonali non era ancora nato. Il prossimo anno sarà lui, in rossonero, ad indossarla. Ecco perché, prima di ufficializzare la scelta del numero, l’ex centrocampista del Brescia ha chiamato l’allenatore del Napoli per chiedere l’autorizzazione, che ovviamente è arrivata con un bel sorriso da parte di Gattuso che ha apprezzato il gesto di cortesia del giovane centrocampista. Le caratteristiche di Tonali sono diverse da quelle di Gattuso, per questo lo definiscono tutti il “nuovo Pirlo”, centrocampista che p referisce giocare da regista davanti alla difesa, ma all’occorrenza sa buttarsi nello spazio per dare una mano anche ai compagni più avanzati. Il suo punto forte è certamente la visione di gioco e dai suoi piedi passano quasi tutti i palloni. Di sicuro la personalità di Tonali sarà di grande aiuto, qualità che a questo punto andrà a braccetto con l’umiltà dimostrata con il gesto di deferenza nei confronti di un grande campione del passato rossonero come Gennaro Gattuso.

IL Mattino