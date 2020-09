Szoboszlai è un alleato per il Napoli per avere uno sconto dal Salisburgo

Il Napoli vuole rinforzare la rosa per la prossima stagione, ma come tutti sanno deve prima vendere, soprattutto Koulibaly, per poi acquistare. La novità delle ultime ore sono legati al centrocampista classe 2000 Szoboszlai dell’Austria Salisburgo, era promesso al Milan, fosse arrivato Ragnik, ma alla fine non è andata così. La società austriaca chiede 40 milioni, ma il giocatore ungherese spinge per andare via, oltre che non vuole rinnovare. Tutto per cercare di avere uno sconto e nelle prossime settimane potrebbe sbloccare per la linea mediana.

Fonte: Tuttosport