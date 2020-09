SETTORE GIOVANILE – Test in famiglia per gli Under 15. Successo del Napoli A

Questa mattina si è svolto al “Complesso Kennedy” un test in famiglia per il Napoli Under 15 dove ha visto vincitrice la squadra A per 4-0. A segno Solmonte con una doppietta ed una rete a testa di Vilardi e Attanasio. Sabato sfida amichevole contro i pari età della Turris.

La Redazione